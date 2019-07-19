Suriye konulu toplantının tarihi belli oldu

İran, Türkiye ve Rusya’nın 1-2 Ağustos tarihlerinde Suriye krizini görüşmek için Kazakistan'da bir araya geleceği bildirildi.

Birleşmiş Milletler ile Ürdün, Irak ve Lübnan heyetlerinin gözlemci olarak yer alacağı toplantıda, Suriye’nin son durumu özellikle İdlib konuşulacak.

Son toplantının kapanış bildirisinde, tarafların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu detaylı olarak ele aldığı, 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatının tümüyle uygulanması gerektiğinde mutabık kaldığı belirtilerek, koordineli devriyelere ve Türkiye-Rusya-İran Ortak Koordinasyon Merkezi'nin görevine atıfta bulunmuştu.

Komşu ülkelerin ulusal güvenliğini hedef alan ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergileneceği ifade edilen bildiride, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumla ilgili istişarelere devam edileceği, bu anlamda bölgedeki güvenlik ve istikrarın ancak Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyularak sağlanabileceği vurgulanmıştı.

İran, Türkiye ve Rusya garantörlüğündeki Astana formatlı görüşmeler, Ocak 2017'den bu yana sürüyor.

İran, Rusya ve Türkiye arasında Suriye krizine son vermek için yapılan görüşmeler şimdiye dek başarılı sonuçlar da beraberinde getirmiştir.