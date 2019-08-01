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1 Ağustos 2019 - 09:35

Zarif'ten ABD'nin kendisine karşı yaptırım kararına tepki

Zarif'ten ABD'nin kendisine karşı yaptırım kararına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin kendisine uyguladığı yaptırımla ilgili " Beni kendi planlarınızı gerçekleştirmek doğrultusunda bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için çok teşekkür ederim" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, ABD’nin kendisini yaptırım listesine dahil etmesine tepki gösterdi.

Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“ABD, beni İran’ın tüm dünyada sözcüsü olduğum için beni yaptırım listesine aldığını söylüyor. Gerçekler bu kadar mı acıdır? Ülke dışında herhangi bir çıkara sahip olmadığım için bu yaptırımlar beni veya ailemi etkileyemez. Planlarınızı gerçekleştirmek doğrultusunda beni bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için çok teşekkür ederim.”

News Code 1880276
Ruya FEREYDUNI

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