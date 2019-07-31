INSTEX, ABD'nin talimatlarını uygulayacak bir mekanizma haline gelmemeli

Bugün sabah saatlerinde bakanlar kurulu toplantısında basın mensuplarına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zarif, Avrupa'nın mali kanalı INSTEX'in henüz yürürlüğe girmediğini ve ABD’nin anlaşmadan ayrılmasından sonraki dönemde Avrupalı tarafların nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine gertirmediğini söyledi.

Zarif, "INSTEX’in yürürlüğe girmesi halinde petrol parasının mutlaka bu sisteme yatırılabilmesi gerekiyor ve ABD'nin talimatlarının uygulanması sağlayacak bir mekanizma haline gelmemeli" dedi.

INSTEX’i Avrupalıların taahhütlerini yerine getirme yönünde "birer araç" olarak nitelendiren Zarif, “ Bu mekanizmanın ABD’nin onayıyla yürürlüğe girmeyeceği açıktır. AB ülkeleri, ABD'nin çıkarlarına göre değil verdiği vaatlere göre hareket etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin attığı adımların beklentileri karşılamadığını ifade eden Zarif, "Mevcut durumda Avrupalıların taahhütlerini yerine getirmediği takdirde İran anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda üçüncü adımı atacaktır. İran petrolünün satışı ve parasının geri dönmesi yönündeki verilen taahhütlerden biridir." diye konuştu.

Zarif, ABD yaptırımlarının İran halkını hedef aldığını ifade ederek, "Müzakere masasını terk edenler taahhütlerini uygulamalıdır. Henüz müzakere masasında olduklarını iddia edenler, işlerin ilerlemesi ve gerginliğin önlenmesi için verdikleri sözlere bağlı kalmalı." ifadelerini kullandı.