Ruya FEREYDUNI
17 Eylül 2019 - 10:05

İran-Türkiye-Rusya Üçlü Zirvesi'nden fotoğraflar

İran, Türkiy ve Rusya liderleri arasındaki Suriye konulu üçlü zirve dün Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

      

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