Fotoğraf Ruya FEREYDUNI 17 Eylül 2019 - 10:05 Download photos İran-Türkiye-Rusya Üçlü Zirvesi'nden fotoğraflar İran, Türkiy ve Rusya liderleri arasındaki Suriye konulu üçlü zirve dün Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Ekler Fotoğraf İran Rusya, Türkiye Ankara (1) Suriye İlgili haberler İran-Türkiye-Rusya Üçlü Zirvesi ortak bildirisi yayımlandı Suriye krizi siyasi yollarla çözülebilir Üçlü zirve, bölgede güvenliğin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'da Erdoğan ile görüştü
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