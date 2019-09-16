Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'da Erdoğan ile görüştü

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Suriye konulu Üçlü Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Baş başa görüşmeler tamamlandıktan sonra Ankara'da beşinci 3'lü Suriye Zirvesi yapılacak.

Toplantıda İdlib’in yanısıra Türkiye ile ABD arasında Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili yürütülen çalışmalar, Münbiç ve Tel Rıfat’taki gelişmeler, Anayasa Komisyonu çalışmaları ve Suriye’deki siyasi geçiş süreci de ele alınacak.