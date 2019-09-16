Üçlü zirve, bölgede güvenliğin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım

Savelyev, bugün Ankara’da, ikili görüşmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında gerçekleşecek üçlü zirve hakkında Sputnik’e değerlendirmede bulundu.

Savelyev, zirvenin Suriye’deki durumun normalleşmesini hızlandırmakla kalmayıp, ayrıca Rusya ile Türkiye arasındaki askeri-siyasi ilişkileri güçlendireceğini ifade etti.

Savelyev, “Astana sürecinin garantör ülkeleri İdlib ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu görüşmek için beşinci kez bir araya geldi. Suriye’ye barışçıl yaşam geri dönüyor ve ülkenin altyapıları yeniden inşa ediliyor. Ancak Yakındoğu ve Ortadoğu’da siyasi ve toplumsal istikrarın uzun vadeli olması için daha fazla ortak çalışma gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Savelyev, bölgenin güvenliğinden yana olan Rusya, Türkiye ve İran’ın, Suriye’ye hem insani yardım yapmak hem de Anayasa Komisyonu’nun kurulması ve faaliyete geçirilmesinde siyasi destek vermekle ilgilendiğini ifade etti.

Savelyev’e göre, zirve Rusya, Türkiye ve İran arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve bölgede güvenliğin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım niteliğinde.