Fotoğraf 11 Kasım 2019 - 12:19 Download photos Buşehr Nükleer Santrali büyüyor İran'ın güneyinde yer alan Buşehr Nükleer Santrali'nin ikinci ünite projesinin beton dökme çalışması başladı. Ekler İran Nükleer Anlaşma Nükleer Program Buşehr Nükleer Santrali İlgili haberler İran, nükleer deneyimlerini, Fars Körfezi ülkelerine iletmeye hazırdır İran: Yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine sahibiz İran nükleer programıyla ilgili önemli açıklama ABD İran'la sivil nükleer çalışmalara tanıdığı yaptırım muafiyetlerini uzattı
yorumunuz