11 Kasım 2019 - 12:19

Buşehr Nükleer Santrali büyüyor

İran'ın güneyinde yer alan Buşehr Nükleer Santrali'nin ikinci ünite projesinin beton dökme çalışması başladı.

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