İran: Yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine sahibiz

Gazetecilerin Fordu Nükleer Tesisi'ni gezdikten sonra düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, "Dördüncü adımda Fordo'da konuşlu 1044 santrifüje gaz enjekte edilmesi kararı aldık. Müfettişleri yarın buraya gelip numuneleri inceleyerek onaylayabilirler." dedi.

Kemalvendi, "Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerimizi askıya almak istemiyorduk ve sorumluluklarımıza bağlıydık, ancak sorumluluklarımızla haklarımız arasındaki dengesizlik nedeniyle, taahhütlerimizi azaltarak dengeyi korumaya çalıştık." ifadesini kullandıç

Fordu'da nükleer maddelerin bulunmadığına işaret eden İranlı yetkili, "Nükleer Anlaşma gereği Fordo'da nükleer maddelerin bulunmaması gerekiyor. 11 yıldı bu iş eksik kalmıştı ancak birkaç gün önce 2 ton UF6 buraya nakledilerek bir mesaj vermeye çalıştık." açıklamasında bulundu.

İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesinin halihazırda 8600 SU olduğunu açıklayan Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, şöyle devam etti:

"Fordu'nun eklenmesiyle bu kapasite 9500 SU'ya çıkarılacak. Bundan böyle zaman bizim lehimize işliyor ve hem makinelerimiz ve hem de rezerv miktarımzda artış yaşanacak. "

Kemalvendi, İran'ın yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olduğunu anlatarak, "bunu ülkenin ihtiyaçları ve ilgili yetkililerin talimatına göre yapabiliyoruz." diye konuştu.

İRNA'ya göre, Kemalvendi konuşmasını şöyle noktaladı:

"Yarından itibaren Buşehr Nükleer Santrali'nde beton dökme işleri yapılacak. Bu iş en az iki yıl sürecektir. Bu dünyaya güzel bir mesaj veriyor: ABD'nin baskısı ve uyguladığı yaptırımlara karşın, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, İran'ın yarından itibaren 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte etmeye başlayacaklarını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ayrıca, "Daha önceki haftalarda bir uzlaşıya varmadık ve mecburi olarak dördüncü adımı atıyoruz. Önümüzdeki iki ay içinde tekrar müzakere etmeye şansımız var. Yaptırımların kaldırılması, petrol satışında kolaylık ve bankalardaki paralarımızı kullanma konusunda bir çözüm bulursak adımlarımızdan geri döneceğiz." diye konuştu.

İran'ın nükleer anlaşma kararı

Tahran, 6 Eylül'de nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasını başlattığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı(KOEP) çerçevesindeki nükleer araştırma ve geliştirme ile ilgili taahhüdünü resmen askıya aldığını ilan ettiğini bildirmişti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını ve anlaşmanın tarafı 5 ülkeye (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) İran'ın menfaatlerini koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini söylemişti.

Tahran'ın verdiği ilk 60 günlük sürenin dolmasının ardından 7 Temmuz'da Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ve Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ile ortak basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi, "Nükleer anlaşmadan ayrılmamız da mümkün. (Yeni) 60 günlük süre taraflara istifade edebilecekleri fırsatlar tanımaktadır. Üçüncü adımı da değerlendiriyoruz. 60 gün sonra üçüncü adımımızı da açıklayacağız." bilgisini vermişti