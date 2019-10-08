İran nükleer programıyla ilgili önemli açıklama

Nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmayla ilgili alınan tüm kararları uygulamaya hazır olduklarını belirten İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, gelecek 2-3 hafta içinde Arak reaktörünün ikinci kısmının faaliyete başlayacağını duyurdu.

Salihi, "Son 4 yılda İranlı uzmanlar reaktörü çalışabilecek konuma getirdiler ve eksik olan kısımları da tamamlandı." dedi.

Buşehr reaktörünün 2 ve 3. ünitelerinin durumu ile ilgili olarak Salihi, bu ünitelerin iki yıldan beri yapımına başlandığını ve ikinci reaktörün 6 ve 3. reaktörün de 8 sene sonra faaliyete başlayacağını söyledi.

Paestoday'e göre Salihi, Buşehr 2 reaktörünün proje bedelinin 10 milyar dolar olduğunu ve bunun İran’ın en büyük projesi olduğunu dile getirdi.