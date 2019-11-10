İran, nükleer deneyimlerini, Fars Körfezi ülkelerine iletmeye hazırdır

Parstoday'da yer alan habere göre, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, her bin MW'lik nükleer santralin 7 milyon ton sera gazının üretilmesine engel olabileceğini vurguladı.

Bugün Buşehr Nükleer Santralı'nın ikinci reaktörünün beton dökme merasiminde konuşan Salihi, nükleer sanayinin kudret kaynağı olabileceğini söyledi.

Salihi, Buşehr Santralı'nın ikinci ünitesinin inşa edilmesiyle ülkede her yıl 660 milyon dolar tasarruf sağlanacağını sözlerine ekledi.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Buşehr Santralı'nda çalışan müteahhitlerin yüzde 90'dan fazlasının İranlı olduğunu ve bu santralde yaklaşık 2 bin İranlı uzmanın çalıştığını ifade etti.