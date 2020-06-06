https://tr.mehrnews.com/news/1886948/ 6 Haz 2020 16:36 News Code 1886948 Video Video 6 Haz 2020 16:36 Meksika'da protestocular ABD büyükelçiliğine saldırdı Meksika'da George Floyd'un ölümünü protesto eden göstericiler, ABD Büyükelçiliği binasına saldırdı. indir 16 MB News Code 1886948 Ekler Video ABD 1 Meksika Protesto 2 İlgili haberler George Floyd'un sesi duvarlardan da yankılanıyor Trump'ın protestoculara karşı İncil ile poz vermesi utanç vericidir Trump, seçim öncesi beyaz kesimin desteğini konsolide etmek istiyor AB'den George Floyd cinayetiyle ilgili açıklama: Dehşete kapıldık Liverpool'dan George Floyd mesajı
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