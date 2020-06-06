  1. Video
6 Haz 2020 16:36

Meksika'da protestocular ABD büyükelçiliğine saldırdı

Meksika'da protestocular ABD büyükelçiliğine saldırdı

Meksika'da George Floyd'un ölümünü protesto eden göstericiler, ABD Büyükelçiliği binasına saldırdı.

indir 16 MB

     

News Code 1886948

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 13 =