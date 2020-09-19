Fotoğraf 19 Eylül 2020 - 11:17 Download photos Siyonist Rejim Filistinli çiftçilere saldırdı Siyonist Rejim, Batı Şeria'daki Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini tahrip etti. Ekler Fotoğraf fotoğraflar Filistin (1) Filistin meselesi Siyonist İsrail İlgili haberler Yemen'de İsrail-BAE normalleşme anlaşması protesto edildi Suudi Kral ve Prens Selman, İsrail’le normalleşme konusunda ayrışıyor Son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşması Tahran'da protesto edildi Bölgenin hain yöneticileri Siyonistlerin cinayetlerine ortaktır
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