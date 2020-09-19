19 Eylül 2020 - 11:17

Siyonist Rejim Filistinli çiftçilere saldırdı

Siyonist Rejim, Batı Şeria'daki Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini tahrip etti.

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