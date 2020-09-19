Yemen'de İsrail-BAE normalleşme anlaşması protesto edildi

El-Kuds el-Arabi gazetesinde yer alan habere göre, Yemen’in güneyinde bulunan Abyan vilayetindeki al-Vazi kentinde Cuma namazı sonrasında Filistinlilere destek için BAE ve Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması protesto edildi.

Gösteride ellerinde Mescid-i Aksa fotoğraflarını ve Filistin bayrağını taşıyan Yemenliler Bahreyn ile BAE’ye karşı sloganlar atarak Siyonist Rejim’le normalleştirme anlaşmalarını kınadılar.

Yemenliler ayrıca, ülkenin güneydoğusundaki Sokotra adasında Siyonist rejimin herhangi bir varlığına karşı olduklarını bildirdiler.