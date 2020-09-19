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19 Eyl 2020 10:23

Yemen'de İsrail-BAE normalleşme anlaşması protesto edildi

Yemen'de İsrail-BAE normalleşme anlaşması protesto edildi

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasına tepki amacıyla gösteri düzenlendi.

El-Kuds el-Arabi gazetesinde yer alan habere göre, Yemen’in güneyinde bulunan Abyan vilayetindeki al-Vazi kentinde Cuma namazı sonrasında Filistinlilere destek için BAE ve Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması protesto edildi. 

Gösteride ellerinde Mescid-i Aksa fotoğraflarını ve Filistin bayrağını taşıyan Yemenliler Bahreyn ile BAE’ye karşı sloganlar atarak Siyonist Rejim’le normalleştirme anlaşmalarını kınadılar.

Yemenliler ayrıca, ülkenin güneydoğusundaki Sokotra adasında Siyonist rejimin herhangi bir varlığına karşı olduklarını bildirdiler.

News Code 1889212

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