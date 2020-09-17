Bölgenin hain yöneticileri Siyonistlerin cinayetlerine ortaktır

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yayınladığı yazılı bir açıklamada, bölgedeki bazı yöneticilerin Filistin davasına ihanet etmesinde tepki gösterdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bölgede, televizyonlarda ve seçim programlarında yaşananlar, başta İslam Ümmeti, Arap gençleri ve Filistin masum halkı olmak üzere dünya halkı için yeni bir şey değil. Bölgedeki bazı devletler yıllardır Siyonist Rejim’in kana bulaşmış ellerini tutkuyla öperek Filistin halkının acılarını artıyor.

Yaşanan olay, bazı ülkelerin yöneticilerinin Filistin halkıyla yıllarca süren düşmanlığını kağıt üzerine dökmekti. Onların Siyonist düşmanla ilişkileri her zaman normal ve dostane olmuştur."

Galibaf ilaveten Arap hükümdarlarına seslenerek, "Allah'ın Müslümanları evlerinden eden ve ve onları öldüren düşmanlarla dostluk etmek hakkında ne söylediğini duymadınız mı? Bundan daha açık zülum ne ve bundan daha hunhar düşman hangisidir?" ifadesini kullandı.