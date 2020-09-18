Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'dan Pompeo'ya: Kendine yeni bir takıntı bul!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, kişisel Twitter hesabı üzerinden şöyle bir yazı paylaştı:

“ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran’a olan düşünce takıntısı tekrar geri dönmüştür. Bay Pompeo! Hiçbir projeksiyon, gerçeği çaptıramaz. Bu kadar insan hakları savunucusu olduğunuzu iddia etmenize rağmen katilleri kurtarmak ve masum insanları rehin almakla övünen bir rejimi temsil etmeyi nasıl haklı çıkarırsınız? İkiyüzlülüğün tam zirevesi.”

Hatipzade attığı diğer bir tweette, “Bu arada Pompeo, bazen Dışişleri Bakanı Zarif'in İran'da olup bitenler üzerinde herkes kadar yetkiye sahip olmadığını iddia ediyor, bir dakika sonra da İran hükümetinin Zarif'e ait olduğunu söylüyor. Yalancı, şarlatan ve hırsız Bay Pompeo düşün! Belki yeni bir takıntı bulmanın zamanı gelmiştir” ifadelerinde bulundu.

Bölgenin hain yöneticileri Siyonistlerin cinayetlerine ortaktır

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yayınladığı yazılı bir açıklamada, bölgedeki bazı yöneticilerin Filistin davasına ihanet etmesinde tepki gösterdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bölgede, televizyonlarda ve seçim programlarında yaşananlar, başta İslam Ümmeti, Arap gençleri ve Filistin masum halkı olmak üzere dünya halkı için yeni bir şey değil. Bölgedeki bazı devletler yıllardır Siyonist Rejim’in kana bulaşmış ellerini tutkuyla öperek Filistin halkının acılarını artıyor.

Yaşanan olay, bazı ülkelerin yöneticilerinin Filistin halkıyla yıllarca süren düşmanlığını kağıt üzerine dökmekti. Onların Siyonist düşmanla ilişkileri her zaman normal ve dostane olmuştur."

Galibaf ilaveten Arap hükümdarlarına seslenerek, "Allah'ın Müslümanları evlerinden eden ve ve onları öldüren düşmanlarla dostluk etmek hakkında ne söylediğini duymadınız mı? Bundan daha açık zülum ne ve bundan daha hunhar düşman hangisidir?" ifadesini kullandı.

Ruhani'den Japony'nın yeni başbakanına tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yoshihide Suga’nın Japonya’nın yeni başbakanı olarak seçilmesini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani kaleme aldığı mesajda, İran İslam Cumhuriyeti ile Japonya arasındaki dostane ilişkilerin ve ekonomik alanlar başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ortak işbirliğinin daha da arttırılmasını temenni etti.

İran'ın her zaman barış ve güvenliğe yardım etme ve uluslararası taahhütlere ve anlaşmalara bağlı kalma politikasına dikkati çeken Ruhani, “İran İslam Cumhuriyeti ve Japonya'nın bölgesel ve uluslararası konulardaki istişareleri ve ortak çabalarının geçmişte olduğu gibi devam etmesini temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 176 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2815 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 808'e, vaka sayısının da 413 bin 149'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 848'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 353 bin 848'e ulaştığı bilgisini verdi.

İranlı yetkili: Natanz nükleer tesisindeki olay sabotajdı

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada İran'ın UAEA Genel Müdürü Rafael Grossi’nin raporuna ilişkin tutumunu açıklayarak, “İran İslam Cumhuriyeti nükleer güvenliğe çok önem veriyor. Daha önce de duyurduğumuz gibi Natanz Nükleer Tesisi’nde meydana gelen son olay sabotajdı. Biz böyle tehlikeli maceracılık konusunda uyarıda bulunuyoruz. Bu kötü niyetli eylemler, Ajans ve üyeleri tarafından şiddetle kınanmalıdır” dedi.

İran Bağdat'ta diplomatları taşıyan konvoya yönelik saldırıyı kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Bağdat’ta diplomatları taşıyan konvoya saldırı düzenlendiği iddialarına değinerek, görevli diplomatlara her türlü saldırıyı kınadı.

İran İslam Cumhuriyeti’nin Irak'taki diplomatlarına ve diplomatik mekanlarına yönelik yapılan saldırılara dikkati çeken Hatipzade, Bağdat’ın diplomatik mekanları korumasını ve diplomatik misyonların normal akışını sağlamasını istedi.