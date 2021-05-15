15 Mayıs 2021 - 17:05

İran’da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri adayları kimler?

İran’da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için aday başvuruları bugün sona erdi. İşte Cumhurbaşkanlığı Seçimleri adayları...

               

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