Fotoğraf 15 Mayıs 2021 - 17:05 İran’da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri adayları kimler? İran’da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için aday başvuruları bugün sona erdi. İşte Cumhurbaşkanlığı Seçimleri adayları... Ekler İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) seçim adayı İlgili haberler İran Yargı Başkanı cumhurbaşkanı adayı oldu Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları 4. gününde İran'da cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları başladı Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları ikinci gününde
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