  1. İran
11 May 2021 10:35

İran'da cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları başladı

İran'da cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları başladı

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık başvuruları bugün başladı.

İran'da Haziran ayında yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık başvuruları bugün başladı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Seçim Kurulu'na göre 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerde resmen aday olmak isteyenler 11 Mayıs'tan itibaren 5 gün boyunca başvuruda bulunabilecek.

Cihadgeran-i İran-i İslami Cephesi Genel Sekreteri  Vahab Azizi , cumhurbaşkanlığı seçimlerine başvuruda bulunan ilk isim oldu.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde İletişim ve Teknoloji Bakanlığı görevinde bulunan Muhammed Hasan Nami de cumhurbaşkanlığı seçimlerine resmen aday oldu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani üst üste iki dönem seçildiği için yeniden aday olamıyor.

News Code 1894267
https://tr.mehrnews.com/news/1894267/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 11 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler