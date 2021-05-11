İran'da cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları başladı

İran'da Haziran ayında yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık başvuruları bugün başladı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Seçim Kurulu'na göre 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerde resmen aday olmak isteyenler 11 Mayıs'tan itibaren 5 gün boyunca başvuruda bulunabilecek.

Cihadgeran-i İran-i İslami Cephesi Genel Sekreteri Vahab Azizi , cumhurbaşkanlığı seçimlerine başvuruda bulunan ilk isim oldu.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde İletişim ve Teknoloji Bakanlığı görevinde bulunan Muhammed Hasan Nami de cumhurbaşkanlığı seçimlerine resmen aday oldu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani üst üste iki dönem seçildiği için yeniden aday olamıyor.