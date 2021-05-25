İran’da cumhurbaşkanlığı için yarışacak 7 isim belli oldu

İran Seçim Merkezi'nden yapılan açıklamada 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak isteyenlerden yalnızca 7 adayın Konsey tarafından onaylandığı açıklandı.

Açıklamada, Yargı Erki Başkanlığı görevini yürüten Ayetullah İbrahim Reisi, İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Gazizade Haşimi ve eski Milletvekili Ali Rıza Zakani'ye adaylık izni verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin de adaylık izni aldığı belirtildi.