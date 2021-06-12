Fotoğraf 12 Haziran 2021 - 15:33 Download photos Ayetullah Reisi'ye hemşerilerinden destek 13. dönem cumhurbaşkanlığı adaylarından Seyyid İbrahim Reisi'nin taraftarları Meşhed kentinde bir araya geldi. Ekler İbrahim Reisi Meşhed Fotoğraf Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) İlgili haberler Cumhurbaşkanlığı adayı Ayetullah Reisi'nin destekçileri Tahran'da toplandı İranlı Sünni alimler cumhurbaşkanı adayı Reisi ile görüştü Ayetullah Reisi üniversite öğrencileri ile bir araya geldi İran'da cumhurbaşkanı adayları canlı yayında karşı karşıya geldi
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