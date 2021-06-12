12 Haziran 2021 - 15:33

Ayetullah Reisi'ye hemşerilerinden destek

13. dönem cumhurbaşkanlığı adaylarından Seyyid İbrahim Reisi'nin taraftarları Meşhed kentinde bir araya geldi.

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