İran: ABD'de 18 eyalette sandık kurulacak

İran’ın BM Temsilciliği 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için ABD'nin 18 eyaletinde sandık kurulacağını duyurdu.

Temsilcilkten yapılan açıklamada, "İran 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri, 18 Haziran 2021 Cuma günü, ABD'nin çeşitli eyaletlerinde yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Ülkede yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak adaylar şöyle:

1. Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi

2. Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai

3. Eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili

4. Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi

5. Eski Milletvekili Ali Rıza Zakani

6. Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade

7. Eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti

İran Yüksek Seçim Kurulu, ülkede mevcut seçmen sayısının 59 milyon 310 bin 307 kişi olduğunu açıklamıştı.