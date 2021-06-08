İran'da cumhurbaşkanı adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

İran cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 gün kala, cumhurbaşkanı adayları ikinci televizyon münazarasında karşı karşıya geldi.

Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, eski Milletvekili Ali Rıza Zakani, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran saatiyle 17.00'de düzenlenecek olan ikinci münazarada kültürel, toplumsal ve siyasi konular üzerinde görüşlerini dile getirecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayları ilk kez 5 Haziran'da 180 dakika kesintisiz süren canlı yayında ülke ekonomisi hakkında görüşlerini dile getirmek için karşı karşıya gelmişti.

Rızai: Sorunlar sihirbazlık numaraları ve boş laflarla çözülmeyecek

Muhsin Rızai, gençler arasındaki mutsuzluğu gidermenin yolları ile ilgili sorulan soruya, “İran halkı! Sorunlarınız sihirbazlık numaraları ve boş laflarla çözülmeyecek. Dil ve konuşma terapisi ile de sıkıntılarınız ortadan kalkamaz." yanıtını verdi.

Reisi: Ülke olanakları adil bir şekilde dağıtılmalı

"Sizin hükümetinizde sınıf ayrımına tanık olacak mıyız?” sorusuna Ayetullah İbrahim Reisi, “Toplumumuzun sorunlarından biri olan sınıfçılk adaletsizliğin ve yanlış ekonomi politikalarının ürünüdür. Ekonomik olanaklar adalet temelinde dağıtılmalıdır. Tüm kaynaklar ve olanaklar adil bir şekilde dağıtılırsa, sınıfçılığa tanık olmayız. Ülkedeki sınıf ayrımının çoğu adaletsizliğin ürünüdür. Ülke olanakları adil bir şekilde dağıtılmalı." cevabını verdi.

Celili: Yanlış siyasal kültür silinmeli

Vatandaşların hükümete olan güvenini güçlendirme konusunda fikri sorulan Said Celili, “Halkın güvenini kazanmak istiyorsanız yetkililerin davranışlarını düzeltmelisiniz. İdari ve yürütme sistemimizdeki yanlış siyasi kültür engellerden biridir ve bunun herhangi bir parti veya siyasi grupla ilgilisi yoktur. Yanlış siyasal kültürü silmezsek ülkenin kapasitesi duracaktır. Şov yapma gerçek çalışmanın yerini alırsa, işlerin ilerlemesi beklenemez. Yetkililerin eylemlerinin sonucu insanların hayatında görülmezse, yapılan işin bir şov olduğu ortaya çıkar.” dedi.

Mehralizade'den nükleer anlaşma yorumu

Muhsin Mehralizade, İran Nükleer Anlaşması'nın yeniden hayata geçirilmesine ilişkin Viyana’da yürütülen nükleer görüşmeler hakkında, “Viyana müzakerelerinin sonucunun başarılı olması için ülkenin tüm imkanları değerlendirilmeli ve yetki sahibi tüm kurumlar işbirliği yapmalıdır." görüşünü dile getirdi.

Himmeti: Tekelciliğe karşıyım

Eğitim sistemi ve ekonomik durum ile ilgili yöneltilen soruya Abdunnasır Himmeti, “Tekelciliğe karşıyım. Tekelcilik hem ekonomide ve hem de medyada eşit derecede kötüdür ve bunun kaldırılması gerekiyor. Sosyal aktivistler için kapının kapanmasına izin vermemeliyiz. Ben suskunların ve mevcut durumda acı çekenlerin sesiyim.” yanıtını verdi.

Himmeti, “İhtiyaç sahibi tüm insanlar için iyi yaşam koşulları sağlamalıyız. Bana göre, rekabetçi bir piyasa önemli bir rol oynuyor, ancak hükümet sağlığa, eğitime ve ihtiyaç sahibi kişilere her zamankinden daha fazla dikkat etmelidir.” ifadelerinde bulundu.

Zakani: Sosyal refah konusunu takip ediyorum

Ali Rıza Zakani, ülkede nüfus konusunun çok kritik bir noktaya geldiğini ifade ederek, nüfus yenilenme düzeyinin artırılması gerektiğini belirtti.

Zakani ayrıca, "Bu krizi çözmek için kültürel ve sosyal alanlarda çeşitli düzeylerde planlar hazırladım. Eğitim ve öğretim, aile, nüfus artışı ve sosyal refahın yanı sıra çevre koruma konusunu takip ediyorum." dedi.

Kadızade'den hükümetin koronavirüsle mücadele politikasına eleştiri

Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, hükümetin koronavirüsle mücadele politikasını eleştirerek, “Ülkede vefat sayısı çok yüksek. Bu kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

Devlet kurunlarındaki görev dağılımına dair Kadızade Haşimi, "Ülkenin idari sistemindeki sorunlarımızdan biri görev dağılımıdır. Selam adlı hükümetimde bu sorunu çözmek için reform yapmak istiyorum." diye konuştu.