Direniş Ekseni'ne desteğimizi sürdüreceğiz

İran'da 13. cumhurbaşkanlığı seçimi adayı Muhsin Mehralizade, dün akşam konuk olduğu Press TV kanalında, seçimi kazandığı takdirde Viyana’da yürütülen İran nükleer anlaşması müzakereleri sürdüreceklerini belirterek, “ABD başkanı tamamen beceriksiz bir eylemde bulunarak ABD'nin dünya çapındaki itibarını daha da zedeledi ve uluslararası kural ve anlaşmalara uymayan bir ülke olarak tanıtıldı” dedi.

Muhsin Mehralizade, “Donald Trump’ın gitmesi ve Joe Biden'ın iktidara gelmesiyle birlikte, şimdiye kadar aldıkları tutumu değiştireceklerini ve uluslararası nükleer anlaşma yolunda hareket edeceklerini temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.

Mehralizade, seçimleri kazandığı tekdirde Direniş Ekseni'nin yürüteceği dış politikadaki yeri hakkında şunları kaydetti:

“Bölgedeki direniş, güvensizliğin ve yabancıların bölgeye sızmasını engellemiştir. İran da kendi politikalarına dayalı olarak direniş eksenini desteklemiştir.

Elbette bölge Müslümanlarına yönelik bu destek İran için dini bir görevdir ve bölgede güvenlik sağlanana kadar devam edecektir. Ekonomik eğilimler, teknolojik ve ekonomik gelişmeler, Filistin halkının ekonomik gücünün yükseltilmesinde ve sivil ilişkilerin gelişmesinde rol oynayabilmemiz için bu ilişkilere dahil edilmelidir.”

ABD’nin İran üzerindeki baskılarına karşı koyma planlar hakkında Mehralizade, “ABD'de çeşitli partiler iktidara gelmiştir ve hepsi İran'a baskı yapma konusunda hemfikirdir” ifadelerinde bulundu.

Mehralizade sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkenin halihazırdaki temel sonuru ekonomik sorundur. Bu ekonomik sorunların önemli bir kısmı da bize bu baskıyı yapan ABD yaptırımlarından kaynaklanmaktadır.

Her şeyden önce, bir ülkenin güç sahibi olduğunu düşünerek, güç kullanabileceğinin adil olmaktan uzak olduğunu dünyaya anlatmaya çalışacağız.

Nükleer anlaşmanın sağlanması ve yaptırımların kaldırılmasıyla bu yaptırımlardan kaynaklanan baskıların bir kısmı ekonomimizden kalkacak, diğer ve önemli olan ise ülkede doğru planlarla ekonomik kalkınmanın önünü açacağız”