30 Mayıs 2022 - 09:24

İran'da İmam Rıza (a.s) Kupası Uluslararası Atletizm Yarışması

İmam Rıza (a.s) Kupası Uluslararası Atletizm Yarışmasının 2. turu Irak, Ermenistan, Türkiye, Kuveyt, Afganistan, Umman, Pakistan ve Bangladeş'ten 150 sporcunun katılımıyla İran'ın Meşhed kentinde düzenlendi. Bu yarışmaya İran'dan 7 takım katıldı.

       

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