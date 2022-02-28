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28 Şub 2022 11:30

İranlı Sporcular Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları’na katılacak

İranlı Sporcular Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları’na katılacak

İranlı sporcular Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde yapılacak olan İslami Dayanışma Oyunları’a katılacak. Sporcular 16 spor dalında rakabet edecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi 09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek.

Oyunlara Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımı bekleniyor.

İran'dan katılacak olan sporcular 16 spor dalında rakabet edecek.

İranlı kadın ve erkek sporcuların yarışacağı dallar şöyle: Atletizm, hentbol, judo, karate, kick boks, voleybol, masa tenisi, okçuluk, cimnastik, eskrim, güreş, taekwondo, basketbol, bisiklet, halter ve yüzme. 

News Code 1900761
https://tr.mehrnews.com/news/1900761/

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