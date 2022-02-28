İranlı Sporcular Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları’na katılacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi 09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek.

Oyunlara Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımı bekleniyor.

İran'dan katılacak olan sporcular 16 spor dalında rakabet edecek.

İranlı kadın ve erkek sporcuların yarışacağı dallar şöyle: Atletizm, hentbol, judo, karate, kick boks, voleybol, masa tenisi, okçuluk, cimnastik, eskrim, güreş, taekwondo, basketbol, bisiklet, halter ve yüzme.