İran Kadın Milli Atletizm Takımı, 7 madalya kazandı

İran Kadın Milli Atletizm Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası Atletizm yarışmasında üçü altın, üçü gümüş ve biri bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Yarışmanın ilk gününde bin 500 metre ve 4: 34.94 dakikada altın madalya kazanmayı başaran Pariçeher Şahi, yarışmaların ikinci gününde ise 3 bin metre ve 9: 54.11 dakikada ikinci altın madaylaya layık görüldü.

Diğer kadın sporcu Kejal Rüstemi 400 ve 200 metrede altın ve gümüş madalya sahibi oldu.

Sanaz Emiripur ise 100 ve 200 metrede 12:31 ve 25:56 saniyeler kaydederek gümüş ve bronz madalya aldı.

Sarina Saedi de üç adım atlamada gümüş madalya kazandı.