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28 May 2022 15:14

İran Kadın Milli Atletizm Takımı, 7 madalya kazandı

İran Kadın Milli Atletizm Takımı, 7 madalya kazandı

İran Kadın Milli Atletizm Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası Atletizm yarışmasında yedi madalya kazandı.

İran Kadın Milli Atletizm Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası Atletizm yarışmasında üçü altın, üçü gümüş ve biri bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Yarışmanın ilk gününde bin 500 metre ve 4: 34.94 dakikada altın madalya kazanmayı başaran Pariçeher Şahi,  yarışmaların ikinci gününde ise 3 bin metre ve 9: 54.11 dakikada ikinci altın madaylaya layık görüldü.

Diğer kadın sporcu Kejal Rüstemi 400 ve 200 metrede altın ve gümüş madalya sahibi oldu.

Sanaz Emiripur ise 100 ve 200 metrede 12:31 ve 25:56 saniyeler kaydederek gümüş ve bronz madalya aldı.

Sarina Saedi de üç adım atlamada gümüş madalya kazandı.

News Code 1902513
https://tr.mehrnews.com/news/1902513/

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