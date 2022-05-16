İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda İran takımından büyük başarı

Brezilya’nın Caxias Do Sul kentinin ev sahipliğindeki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda heyecan sona erdi. İran takımı bu oyunlardan zaferle dönmeyi başardı.

İran toplam 143 sporcu ile katıldığı oyunlarda 40 kez kürsü sevinci yaşadı. Güreş, judoda, atletizm, karate, tekvando, futbol ve voleybol gibi kategorilerde mücadele eden milli sporcular 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 3. oldu.

İran takımı bu müsabakalarda, 14 altın, 12 gümüş ve 14 bronzla toplam 40 madalya kazandı.