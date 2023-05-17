Fotoğraf 17 Mayıs 2023 - 16:12 Download photos Devrim Lideri'nin bugünkü görüşmesinden kareler İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Hac ve Ziyaret Kurumu yetkililerini kabul etti. Ekler Fotoğraf İran İran Devrim Lideri Ayetullah Hamanei İlgili haberler Hac ziyaretinden amaç, İslam ümmetini emperyalizme karşı birleştirmektir İslam Devrim Lideri'nden Tahran Kitap Fuarı'na ziyaret Ayetullah Hamanei Tahran Kitap Fuarı'nı ziyaret etti Ayetullah Hamanei, öğretmenleri kabul etti
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