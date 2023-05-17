17 Mayıs 2023 - 16:12

Devrim Lideri'nin bugünkü görüşmesinden kareler

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Hac ve Ziyaret Kurumu yetkililerini kabul etti.

                   

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