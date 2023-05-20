Ayetullah Hamanei, Dışişleri Bakanlığı yetkililerine hitap etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bu sabah Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile büyükelçiler ve yurtdışındaki İran temsilciliklerinin başakanlarıyla bir araya geldi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, bu toplantıda dış politikadaki üç anahtar kelime olan 'İzzet', 'Bilgelik' ve 'menfaat' kelimelerini anlattı.

Ayetullah Hamanei, "Dış politikada izzet, yalvarma diplomasisinin reddi demektir. İzzet, şunun ve bunun eline ve diline bakmanın reddidir. Bir ülkenin siyasi şahsiyeti şöyle dedi, böyle yargıladı... İzzet bu şeylere göz yummamız ve kendi ilkelerimize güvenmemiz anlamına gelir" dedi.

Ayetullah Hamanei, "Bilgelik, tüm ikili ve kapsamlı etkileşimlerde akıllıca hareket etmek demektir. Düşünceli ve hesaplı olarak hareket etmeliyiz. Gerici ve kötü niyetli yorumlar yapmaktan kaçınmalıyız. Bilgelik, yaptığımız her şeyin entelektüel ve rasyonel desteğe sahip olduğu anlamına gelir." ifadesini kullandı.

'Menfaat' kelimesinin tanımında Ayetullah Hamanei, şunları söyledi:

"Menfaat, yumuşak olmayı bilmek demektir. Yani bazi yerlerde yumuşak davranılmalıdır. Yumuşak davranmak ilkelerle çelişmez. Birkaç yıl önce 'kahramanca yumuşaklık'tan behsettim. Bazıları bunu hem içeride hem de dışarıda yanlış anladı ve yanlış hesaplamalar yaptı. Bazı yerlede yumuşak davranmak gerekiyor. Örneğin bir kayaya rastlıyorsunuz; bu durumda vazgeçmek yerine kayanın yanından geçmenin yolunu buluyorsuz. Yumuşak davranmak işte budur"

Dışişleri Bakanlığı insan kaynaklarının nitelik ve niceliği ve güvenilir kişilerin istihdamı konusuna değinen Ayetullah Hamanei, "Dışişleri Bakanlığı, İslam Cumhuriyeti'nin fikri ve siyasi temellerine derinden ve yürekten inanan, yeterli motivasyon ve güçlü iradeye sahip olan ve yabancıların propagandaları önünde boyun eğmeyen elemanları istihdam etmelidir" ifadelerinde bulundu.

İran'ın birçok ve bazen önemli ve etkili ülkelerle olan uzun sınırlarına atıfta bulunAyetullah Hamanei, "Düşmanlar, İran ile komşuları arasında sorun çıkarmaya çalışıyor. Dolayısıyla onların bu politikalarını gerçekleştirmelerine izin verilmemelidir" dedi.