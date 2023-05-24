Ayetullah Hamanei meclis milletvekillerine hitap etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bu sabah Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi'nde İslami Şura Meclisi milletvekilleri ile görüştü.

Burada meclis milletvekillerine hitap eden Ayetullah Hamanei, 11. Dönem İran Meclisi'ni "devrimci bir meclis" olarak nitelendirdi ve “Meclis milletvekillerinin çalışmaya başladığından itibaren bu meclisin devrimci olduğuna inanıyordum. Üç yıl sonra bunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum." dedi.

Devlet organları ve kurumları arası işbirliğinin önemine değinen İslam Devrimi Lideri, "Organlar ve kurumlar bütün olarak çalışmazsa, faydalı olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, "Yedinci Kalkınma Planı ile yeni yılın sloganını hayata geçirmek ve aynı zamanda yarım kalmış projeleri tamamlamak milletvekillerinin önündeki en büyük görevdir." açıklamasını yaptı.

Ayrıntıları gelecek...