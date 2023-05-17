Hac ziyaretinden amaç, İslam ümmetini emperyalizme karşı birleştirmektir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde Hac ve Ziyaret Kurumu yetkililerini kabul etti.

Ayetullah Hamanei, hac ibadetinin İslam ümmetini küfre, zulme, emperyalizme ve putlara karşı birleştirdiğini söyledi.

Ayetullah Hamanei, "Bu büyük toplulukta Müslümanlar, Siyonist rejime ve emperyalist güçlerin etkisine karşı varlıklarını ve güçlerini ilan etmeli, dünya zalimlerine karşı göğüslerini siper etmelidirler." dedi.

Devrim Lideri, dünya meselelerini ve Müslüman milletlerin durumunu tanıma gerektiğine değinerek, hac günlerinin milletleri ve dünya meselelerini tanımak için büyük bir fırsat olarak nitelendirdi.

Ayetullah Hamanei, "Küresel sorunların farkında olursak, düşmanın asıl amacını ve bazı konulardaki ısrarının sebebini anlayabiliriz. İran yetkililerinin pek çok konuda dikkatli davranıp doğru hareket etmesi ve İran'ın bölgesel ve küresel konularda ilerleme kaydetmesi ABD'yi kızdırmıştır." ifadesini kullandı.