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19 Ağustos 2023 - 12:09

Irak sınırında Kerbela ziyaretçileri için ikram çadırı kuruldu

Irak'a açılan Şelemçe Sınır Kapısı'nda Kerbela ziyaretçileri için dinlenme alanları ve ikram çadırları kuruldu.

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