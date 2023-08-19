Fotoğraf 19 Ağustos 2023 - 12:09 Download photos Irak sınırında Kerbela ziyaretçileri için ikram çadırı kuruldu Irak'a açılan Şelemçe Sınır Kapısı'nda Kerbela ziyaretçileri için dinlenme alanları ve ikram çadırları kuruldu. Ekler Fotoğraf fotoğraflar ırak İran Kerbela İlgili haberler Kudüs Gücü Komutanı Kerbela'da Hüsrevi sınır kapısı Erbain için hazırlanıyor İranlı büyükelçi Irak Başbakanı ile görüştü İran ve Irak sınır muhafızları komutanları Bağdat'ta toplandı Endonezyalı Büyükelçi: Batı Azerbaycan ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz
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