  1. Ekonomi
19 Ağu 2023 16:13

Endonezyalı Büyükelçi: Batı Azerbaycan ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

Endonezyalı Büyükelçi: Batı Azerbaycan ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

Endonezya'nın Tahran Büyükelçisi Ronnie Preston Julian Toro, "Batı Azerbaycan ile ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız" dedi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaleti Valisi Muhammed Hüseyin Motemediyan, Endonezya'nın Tahran Büyükelçisi Ronnie Preston Julian Toro ile bir araya geldi.

Endonezyalı Büyükelçi "Batı Azerbaycan eyaleti iki ülke arasındaki ortak iş birliği çerçevesinde kullanılabilecek birçok potansiyele sahiptir. Batı Azerbaycan ile Endonezya'nın bir eyaleti arasında ilişkileri genişletmeye ve kardeşlik anlaşması imzalamaya hazırız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid ibrahim Reisi'nin Çakarta ziyaretine de değnen Endonezya'nın Tahran Büyükelçisi, "Bu ziyaret iki ülke arasındaki işbirliğini artırmanın temelini oluşturdu" ifadesini kullandı.

News Code 1911062

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