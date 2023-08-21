İran ve Irak arasında güvenlik toplantısı

Irak İçişleri Bakanı Abdul Emir Al-Şammari'nin katılımıyla İran ve Irak yetkilileri arasında Kerbela eyaleti polis karargahında güvenlik toplantısı düzenlendi.
Toplantıda Erbain ziyaretçileri ile ilgili konular ele alındı.
Irak İçişleri Bakanı, "Ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için insansız hava araçları da kullanılacak. "dedi.
İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi ile Irak Sınır Muhafızları Komutanı Korgeneral Hamed Abdullah İbrahim arasında geçen hafta hudut güvenliği mutabakatı imzalanmıştı.
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