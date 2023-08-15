İran ve Irak sınır muhafızları komutanları Bağdat'ta toplandı

İran ve Irak sınır muhafızları komutanlarının katılımıyla Bağdat'ta sınır güvenliği toplantısı gerçekleşti. Toplantıda sınır güvenliğinin yanı sıra Erbain etkinliklerinin güvenliği de ele alındı.

İran ve Irak'tan ortak devriye kararı

Toplantı sonrası açıklamada bulunan İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi, iki ülkenin ilk kez ortak sınır devriyesi düzenleyeceğini duyurdu.

İran ve Irak sınır illerinin sınır muhafızları komutanlarının da hazır bulunduğu toplantıda, sınır kapılarının güvenliğine ilişkin bilgi paylaşımı konusunda mutabık kalındı.

Toplantı sırasında Tuğgeneral Guderzi ile Irak Sınır Muhafızları Komutanı Muhammed Abdulvahab Sukar arasında hudut güvenliği mutabakatı imzalandı.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Her yıl Erbain günlerinde milyonlarca İranlı yürüyerek Irak sınırını geçip Kerbela kentindeki matem törenlerine katılıyor.

Bu sene Irak'ta düzenlenecek törenlere İran’dan 5 milyon ziyaretçinin katılması tahmin ediliyor.