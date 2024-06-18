18 Haziran 2024 - 07:02

Cumhurbaşkanı adayları arasındaki ilk münazaradan kareler

Cumhurbaşkanı adayları arasındaki ekonomi başlıklı ilk münazara dün akşam canlı yayın olarak yapıldı.

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