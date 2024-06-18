Fotoğraf 18 Haziran 2024 - 07:02 Download photos Cumhurbaşkanı adayları arasındaki ilk münazaradan kareler Cumhurbaşkanı adayları arasındaki ekonomi başlıklı ilk münazara dün akşam canlı yayın olarak yapıldı. Ekler Fotoğraf fotoğraflar Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İlgili haberler Cumhurbaşkanı adayları bu akşam canlı yayında karşı karşıya geliyor Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında 344 sandık kurulacak Ayetullah Hamanei'nin seçimle ilgili sözleri İran gazetelerinde nasıl yer aldı? Cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile hakkındaki görüşleri nedir? Pezeşkiyan seçim çalışmaları için Kum'da
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