Cumhurbaşkanı adayları bu akşam canlı yayında karşı karşıya geliyor

İran’da 28 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylar bu akşam canlı yayında ilk münazarasını gerçekleştirecek.

Adaylar televizyon münazarasında seçim programlarını ve ülkedeki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini anlatacaklardır.

Cumhurbaşkanı adayları arasında İran Develet Televizyonu'ndan canlı yayın olarak 5 münazara programı yapılacak.

1. münazara 17 Haziran Pazartesi günü

2. münazara 20 Haziran Perşembe günü

3. münazara 21 Haziran Cuma günü

4. münazara 24 Haziran Pazartesi günü

5. münazara 25 Haziran Salı günü

İlk dört münazara saat 20.00'de başlayıp 00.00'a kadar devam edecek.

Son münazara ise saat 12.30’da başlayıp 16.00’ya kadar devam edecek.