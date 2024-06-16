Ayetullah Hamanei'nin seçimle ilgili sözleri İran gazetelerinde nasıl yer aldı?

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün uluslararası bilim yarışmalarında ödül ve madalya kazanan üstün zekalı ve seçkin öğrenciler ile bir araya geldi.

İslam Devrimi Lideri, konuşmasının bir bölümünde yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine değinerek, "Seçimler çok önemli. Seçimlerde katılımı artırmak içi çalışın. İyi bir ismi seçmek için kimin İslam devriminin kriterleri doğrultusunda çalışma yeteneğine sahip olduğuna bakınız." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, iktidara gelecek herhangi bir hükümetin ülkenin siyasi bağımsızlığını koruması gerektiğini vurguladı.

Peki Ayetullah Hamanei'nin şeçim ile ilgili sözleri İran gazetelerinde hangi başlıklarla yer verildi?

Kudüs gazetesi: Birinci katılımını artırmak, ikinci doğru çeçim yapmak

Meşhed'de yayınlanan Kudüs gazetesi Devrim Liderin'nin sözlerinin "Birinci katılımını artırmak, ikinci doğru seçim yapmak" bölümünü manşetine taşıdı.

Cavan gazetesi: Devrimci cumhurbaşkanını seçin

Mühafazakarlara yakınlığı ile bilinen Cavan gazetesi de "Devrimci cumhurbaşkanını seçin" başlığını kullandı.

Şehrvend gazetesi: Birinci katılımını artırmak, ikinci doğru çeçim yapmak

İran Kızılayı'na bağlı Şehrvend gazetesi de Cavan gazetesine benzer bir başlık kullandı. Gazete manşetinde Devrim Lideri'nin "Seçimlerde kimin Devrim'in kriterlerine daha yakın olduğuna bakın" cümlesini kullandı.

Egtesade Mardom: Seçimlerde kimin devrimin kriterlerine daha yakın olduğuna bakın

Devrim Lideri dün "İyi bir ismi seçmek için kimin İslam devriminin kriterleri doğrultusunda çalışma yeteneğine sahip olduğuna bakınız" şeklinde konuşmuştu.

Egtesade Mardom gazetesi de Devrim Lideri'nin konuşmasından özet olarak "Seçimlerde kimin devrimin kriterlerine daha yakın olduğuna bakın" başlık yaptı.

Keyhan gazetesi: Devrim kriterlerine yakın ve çalışma yeteneğine sahip olmak

Muhafazakar gazete olarak bilinen Keyhan gazetesi de Egtesade Mardom gazetesine benzer bir başlık kullandı.

Kenyhan, Devrim Lideri'nin seçmenin gelecek cumhurbaşkanı ile ilgili dikkat etmesi gereken iki kriter ile ilgili önerilerine yer verdi. Gazete manşetinde "Devrim kriterlerine yakın ve çalışma yeteneğine sahip olmak başkığına" yer verdi.