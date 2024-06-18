  1. Kültür
18 Haz 2024 19:49

Cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile hakkındaki görüşleri nedir?

Cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile hakkındaki görüşleri nedir?

İran'da cumhurbaşkanı adayları arasında gerçekleşen birinci münazara programında kadın ve aile faktörü önemli yer buldu.

İran devlet televzyonundan yayınlanan cumhurbaşkanı adayları arasındaki birinci münazara programında ekonomik meselelerin yanı sıra kadın ve aile konusu da yer aldı. Her 6 aday da kendi sırasında kadın ve aile konusundan bahsetmeyi gözden kaçırmadı.

İşte cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile konusundaki sözleri:

Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi:

Cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile hakkındaki görüşleri nedir?

Hükümetime "halk ve aile hükümeti" adını verdim, çünkü ebeveynler çocuklarının mutluluğu için kendilerini feda eder. Çocuklar bu aile ortamında büyür ve bunu topluma aşılar.

Muhammed Bakır Galibaf:

Cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile hakkındaki görüşleri nedir?

Kültür alanında kadın ve aile konusu en önemli önceliktir. Kadın anne olarak toplumun temeli ve ana hücresi olan ailenin en önemli unsurudur.

Mesut Pezeşkiyan:

Cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile hakkındaki görüşleri nedir?

Eğer bir erkek bir şeyler yapabiliyorsa demek yanında güçlü bir kadın vardır. Kadınlar ülkenin geleceğine yön verebilir.

Said Celili:

Cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile hakkındaki görüşleri nedir?

Kadınlar İran-İslam kültüründe muhteşem bir rol oynamıştır. Batı'nın kadın ve aile konusunda çıkmaza girdiği söyleniyor. Tesettür ve kadın bizim güçlü noktamızdır ve bu alanda medeniyetimizi dünyaya göstermeliyiz.

Alirıza Zakani:

Cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile hakkındaki görüşleri nedir?

Ailenin geçim ve sağlık kaygısı taşımaması gerekir ve bu konu devletin sorumluluğundadır. Hükümetinde bununla ilgili bir plan var. Aile toplumun en önemli hücresidr.

Mustafa Purmuhammedi:

Cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile hakkındaki görüşleri nedir?

Kadına saygısı olmayan ve kadının varlık gösteremediği bir toplum kesinlikle insani değildir. Erkekler ve kadınlar arasında hiçbir farkın olmaması gerekiyor. Fakat sıra toplumun kadınlarına gelince kısıtlamaların arttığına tanık oluyoruz.

News ID 1917815

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