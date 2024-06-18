Cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile hakkındaki görüşleri nedir?

İran devlet televzyonundan yayınlanan cumhurbaşkanı adayları arasındaki birinci münazara programında ekonomik meselelerin yanı sıra kadın ve aile konusu da yer aldı. Her 6 aday da kendi sırasında kadın ve aile konusundan bahsetmeyi gözden kaçırmadı.
İşte cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile konusundaki sözleri:
Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi:
Hükümetime "halk ve aile hükümeti" adını verdim, çünkü ebeveynler çocuklarının mutluluğu için kendilerini feda eder. Çocuklar bu aile ortamında büyür ve bunu topluma aşılar.
Muhammed Bakır Galibaf:
Kültür alanında kadın ve aile konusu en önemli önceliktir. Kadın anne olarak toplumun temeli ve ana hücresi olan ailenin en önemli unsurudur.
Mesut Pezeşkiyan:
Eğer bir erkek bir şeyler yapabiliyorsa demek yanında güçlü bir kadın vardır. Kadınlar ülkenin geleceğine yön verebilir.
Said Celili:
Kadınlar İran-İslam kültüründe muhteşem bir rol oynamıştır. Batı'nın kadın ve aile konusunda çıkmaza girdiği söyleniyor. Tesettür ve kadın bizim güçlü noktamızdır ve bu alanda medeniyetimizi dünyaya göstermeliyiz.
Alirıza Zakani:
Ailenin geçim ve sağlık kaygısı taşımaması gerekir ve bu konu devletin sorumluluğundadır. Hükümetinde bununla ilgili bir plan var. Aile toplumun en önemli hücresidr.
Mustafa Purmuhammedi:
Kadına saygısı olmayan ve kadının varlık gösteremediği bir toplum kesinlikle insani değildir. Erkekler ve kadınlar arasında hiçbir farkın olmaması gerekiyor. Fakat sıra toplumun kadınlarına gelince kısıtlamaların arttığına tanık oluyoruz.
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