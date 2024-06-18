Cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile hakkındaki görüşleri nedir?

İran devlet televzyonundan yayınlanan cumhurbaşkanı adayları arasındaki birinci münazara programında ekonomik meselelerin yanı sıra kadın ve aile konusu da yer aldı. Her 6 aday da kendi sırasında kadın ve aile konusundan bahsetmeyi gözden kaçırmadı.

İşte cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile konusundaki sözleri:

Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi:

Hükümetime "halk ve aile hükümeti" adını verdim, çünkü ebeveynler çocuklarının mutluluğu için kendilerini feda eder. Çocuklar bu aile ortamında büyür ve bunu topluma aşılar.

Muhammed Bakır Galibaf:

Kültür alanında kadın ve aile konusu en önemli önceliktir. Kadın anne olarak toplumun temeli ve ana hücresi olan ailenin en önemli unsurudur.

Mesut Pezeşkiyan:

Eğer bir erkek bir şeyler yapabiliyorsa demek yanında güçlü bir kadın vardır. Kadınlar ülkenin geleceğine yön verebilir.

Said Celili:

Kadınlar İran-İslam kültüründe muhteşem bir rol oynamıştır. Batı'nın kadın ve aile konusunda çıkmaza girdiği söyleniyor. Tesettür ve kadın bizim güçlü noktamızdır ve bu alanda medeniyetimizi dünyaya göstermeliyiz.

Alirıza Zakani:

Ailenin geçim ve sağlık kaygısı taşımaması gerekir ve bu konu devletin sorumluluğundadır. Hükümetinde bununla ilgili bir plan var. Aile toplumun en önemli hücresidr.

Mustafa Purmuhammedi:

Kadına saygısı olmayan ve kadının varlık gösteremediği bir toplum kesinlikle insani değildir. Erkekler ve kadınlar arasında hiçbir farkın olmaması gerekiyor. Fakat sıra toplumun kadınlarına gelince kısıtlamaların arttığına tanık oluyoruz.