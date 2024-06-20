Fotoğraf 20 Haziran 2024 - 10:45 Download photos Galibaf seçim kampanyası için Kirman'da Cumhurbaşkanı adayı Muhammed Bakır Galibaf seçim kampanyası kapsamında Kirman eyaletine gitti. Ekler İran Kirman Eyaleti galibaf seçim kampanyası 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İlgili haberler Stratejik Eylem Yasası nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasını engellemedi Cumhurbaşkanı adayları 2.münazara için bu akşam canlı yayına çıkacak Cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile hakkındaki görüşleri nedir? Cumhurbaşkanı adayları arasında ikinci münazara yapıldı Son seçim anketi: Katılım oranı ne kadar? Son seçim anketi: Münazaralar ne kadar yararlıydı? Galibaf seçim çalışmaları için Kum'da
yorumunuz