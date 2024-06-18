Son seçim anketi: Katılım oranı ne kadar?

13-15 Haziran tarihleri arasında 1000 katılımcıyla telefon üzerinden yapılan anketin sonuçları seçimlere halkın yüzde 52'sinden fazlasının katılacağını gösteriyor.

Yüzde 29,23'ü seçimlere katılmayacağını belirtirken yüzde 18,73'ü henüz seçimlere katılmaya karar vermediğini anlattı.

Anket sonuçlarına göre seçim adayları arasında yüzde 29 oyla Muhammad Bakır Galibaf ilk sırada yer alırken, Mesud Pezeşkiyan ise yüzde 21 oyla ikinci sırada yer alıyor. Said Celili oyların yüzde 18'ini alırken, diğer adayların toplam oyu yüzde 4 oldu.