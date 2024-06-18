  1. İran
18 Haz 2024 10:22

Son seçim anketi: Katılım oranı ne kadar?

Son seçim anketi: Katılım oranı ne kadar?

İran’da 28 Haziran Cuma günü yapılacak 14. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair yapılan son anket sonuçları yayınlandı.

13-15 Haziran tarihleri arasında 1000 katılımcıyla telefon üzerinden yapılan anketin sonuçları seçimlere  halkın yüzde 52'sinden fazlasının katılacağını gösteriyor.

Yüzde 29,23'ü seçimlere katılmayacağını belirtirken yüzde 18,73'ü henüz seçimlere katılmaya karar vermediğini anlattı.

Anket sonuçlarına göre seçim adayları arasında yüzde 29 oyla Muhammad Bakır Galibaf ilk sırada yer alırken, Mesud Pezeşkiyan ise yüzde 21 oyla ikinci sırada yer alıyor. Said Celili oyların yüzde 18'ini alırken, diğer adayların toplam oyu yüzde 4 oldu.

Son seçim anketi: Katılım oranı ne kadar?

News ID 1917802

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    Yorumlar

    • Yasin Altınışık TR 18:55 - 2024/06/18
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      Hasemi kazanır. Cumhurbaşkanı yardımcısı

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