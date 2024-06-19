Stratejik Eylem Yasası nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasını engellemedi

İran cumhurbaşkanı adayı Muhammed Bakır Galibaf, konuk olduğu bir televizyon programında, yaptırımların kaldırılmasına yönelik çözüme ilişkin olarak, “Dış politika konusu çok önemli ve 14. Hükümetin öncelikli konularından biri olacaktır. Ciddi bir sorunumuz var ve yaptırımların kaldırılmasının takip edilmesi gerekiyor. Şanghay ve BRICS örneklerini de dikkate almak lazım” dedi.

Muhammed Bakır Galibaf, “Yaptırımların kaldırılması için nükleer alanda müzakereler yürütülüyor. Nükleer anlaşmayı aksattılar. Meclisin çıkardığı stratejik eylem yasasının nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasını engellediği yönündeki ifadeler doğru değil” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Galibaf, “Biz tüm taahhütlerimizi yerine getirdik ama onlar yerine getirmediler. Yaptırımların Kaldırılmasına ve İran milletinin haklarının Korunmasına yönelik Stratejik Eylem Yasası’nın 6. maddesinde bizim eylemimizin onların eylemlerine karşı olması gerektiği ve halkın ekonomik olarak faydalanması gerektiği belirtiliyor. Yaptırımların kaldırılmasını mutlaka takip edeceğiz” ifadelerinde bulundu.