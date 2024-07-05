İran genelinde oy verme işlemi sona erdi

İran'da bugün ikinci turu gerçekleşen 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi saat 24.00 itibarıyla ülke genelinde sona erdi.

Ülkede gece itibariyle sandıklardaki oylar sayılmaya başlanacak ve resmi sonuçlar öğleden önce açıklanacak.

İran’da Cumhurbaşkanı Reisi'nin şehadeti nedeniyle bir yıl öne alınan cumhurbaşkanlığı seçimlerininin ikinci turu gerçekleşti.

Seçimlerin ikinci turunda Mesut Pezeşkiyan ile Said Celili yarıştı.

28 Haziran’da yapılan seçimlerin ilk turunda dört adaydan hiçbiri yüzde 50’yi geçemedi. Bu nedenle, en çok oyu alan iki aday, Mesut Pezeşkiyan ve Said Celili, ikinci tura kaldı.