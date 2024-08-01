1 Ağustos 2024 - 11:30

Tahran'da Şehit Heniyye için düzenlenen cenaze töreninden kareler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için halkın yoğun katılımıyla Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

             

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