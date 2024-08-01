Fotoğraf 1 Ağustos 2024 - 11:30 Download photos Tahran'da Şehit Heniyye için düzenlenen cenaze töreninden kareler Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için halkın yoğun katılımıyla Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Ekler İran Tahran İsmail Heniyye Şehit Heniyye İlgili haberler Direniş Cephesi, Şehit Heniyye’nin intikamını alacak Heniyye'nin cenaze töreni havadan görüntülendi Galibaf: Siyonist Rejim yaptığının bedelini ağır ödeyecek Türkiye'de Şehit Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı Mesrur Barzani, Heniyye suikastını kınadı Urmiye halkı Şehit Heniyye suikastını kınadı Şehit Heniyye'nin cenaze namazından fotoğraflar
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