Pezeşkiyan: Filistinlileri savunmaktan vazgeçmeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil El Hayya ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu telefon görüşmesinde Siyonist rejimin düzenlediği suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin şehadeti nedeniyle Halil El Hayya’ya başsağlığı diledi.

Siyonist rejimin tüm suç politikalarında yenildiğini belirten Pezeşkiyan, bu tür terör eylemlerini Siyonistlerin çıkmaza girmesinin sonucu olarak değerlendirdi.

Pezeşkiyan, “İslam Devrimi Lideri, İran milleti ve hükümeti Filistin halkına destek vermekten zerre kadar vazgeçmeyecek; aksine daha kararlı bir şekilde direniş eksenine, özellikle Filistin halkına ve Gazze'deki mazlumlara destek vermeye devam edecektir” dedi.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil El Hayya ise, İran'ın direniş ekseninin ve Filistinlilerin gerçek bir destekçisi olduğunu ifade etti.

Halil El Hayy, "İsmail Heniyye’nin tahran’da şehit düşmesi direniş ekseni üyelerinin iç içeliğini gösterdi” dedi.