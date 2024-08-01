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1 Ağu 2024 13:28

Mesrur Barzani, Heniyye suikastını kınadı

Mesrur Barzani, Heniyye suikastını kınadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasını kınadığını açıkladı.

Başbakan Mesrur Barzani, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, “İsmail Heniyye'nin öldürülmesini ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü kışkırtıcı girişimi kınıyorum.” dedi.

Tüm tarafları son gerginlikleri azaltmaya ve bölgesel istikrarı yeniden sağlamak için ciddi bir diyaloğa girmeye çağıran Barzani, "Bölge daha fazla belirsizliği kaldıramaz." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Heniyye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğramıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin başkent Tahran'da düzenlenen saldırı sonucu şehit olduğu belirtildi. Siyonist Rejim tarafından gerçekleşen saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

News ID 1918998

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