Galibaf: Siyonist Rejim yaptığının bedelini ağır ödeyecek

Uğradığı suikat sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için düzenlenen cenaze törenine konuşmacı olarak katılan İran İslami Şura Meclisi Muhammed Bakır Galibaf, şehit Heniyye’nin şehadetinden dolayı İslam Ümmetine ve dünyadaki özgür insanlara başsağlığı dileğinde bulundu.

Meclis Başkanı Galibaf, “Bu cani rejimin beka ve varoluş felsefesinin Aksa Tufanı operasyonunda çöktüğünü gördük. Bu rejim öyle bir noktaya geldi ki, F16 uçaklarını askeri üslerinden römorkla alıp savaşçıların elinden kurtardı. Sınırlı sayıda savaşçının bu operasyonu nasıl gerçekleştirdiğini ve bu rejimi nasıl ezdiğini gördük” ifadesini kullandı.

Galibaf konuşmasının devamında “Bugün direniş grupları, Siyonist düşman karşısında dini görevlerini yerine getirmekte, kendi kararlarını vermekte ve ilahi zafere ulaşacaklarına inanmaktadırlar” ifadesini kullandı.

Lübnan ve Tahran'da direniş komutanlarına yönelik suikastları Siyonist rejimin zayıflığının sonucu olarak değerlendiren Galibaf, “Bu suikastlar ve eylemler bizim hareketimizi etkilemeyecektir ve Siyonist rejim, İran topraklarında işlediği bu cinayeti bedelini ağır bir şekilde ödeyecek” dedi.