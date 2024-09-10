10 Eylül 2024 - 14:05

Kanadalı öğrenciler Gazze’ye destek gösterisi düzenledi

Kanada’daki Ottawa Üniversitesi’nin öğrencileri anlamlı pankartlar tutarak Gazze için ateşkes talebinde bulundu.

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