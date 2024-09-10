Fotoğraf 10 Eylül 2024 - 14:05 Download photos Kanadalı öğrenciler Gazze’ye destek gösterisi düzenledi Kanada’daki Ottawa Üniversitesi’nin öğrencileri anlamlı pankartlar tutarak Gazze için ateşkes talebinde bulundu. Ekler Gazze Kanada1 Ateşkes Siyonist İsrail destek gösterisi İlgili haberler İsrail'in düzenlediği saldırı ardından Han Yunus! İran’dan Siyonist rejimin El-Mevasi saldırısına tepki Katil İsrail Han Yunus’u vurdu: 40 şehit, 60 yaralı Mısır: İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşması sağlanmaması için yalanlar yayıyor Eski İsrail Başbakanı’ndan itiraf: “Yenilmek üzereyiz”
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