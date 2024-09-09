Eski İsrail Başbakanı’ndan itiraf: “Yenilmek üzereyiz”

El Meyadeen Kanalında yer alan habere göre, Siyonist rejimin eski başbakanı Ehud Barak, bu rejimin zafere yakın olmasından ziyade başarısızlığa uğradığını itiraf etti.

Barak, Siyonist rejimin Gazze'de hem stratejisinden hem de net bir eylem planından yoksun olduğunu söyledi

Barak “Ne pahasına olursa olsun esir takası anlaşması imzalanmalı ve Gazze Şeridi'ndeki savaş durdurulmalı ve uzun süre Gazze'de kalmanın hiçbir faydası yok” dedi.

Hizbullah'la savaşmaın bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini belirten Barak, bedelinin ağır olabilecek büyük bir stratejik hata olduğunu açıkladı.

Siyonist rejim şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 40 bine yakın Filistinliyi şehit etti ve 94 bin cıvarında kişiyi de yaraladı.