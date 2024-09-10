Katil İsrail Han Yunus’u vurdu: 40 şehit, 60 yaralı

Siyonist rejimin "güvenli bölge" olarak ilan ettiği Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesine gece yarısı düzenlediği saldırılarda 40 Filistinli şehit düştü ve 60 kişi ise yaralandı.

Gazze Sivil Savunma Birimine göre, saldırının şiddetiyle bölgede metrelerce derinlikte 3 çukur oluştuğu ve en az 20 ila 40 çadırın yandığı ve yok olduğu, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldü.

Gazze Sivil Savunma Birimi tarafından yayınlanan raporda İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en çirkin katliamlardan biriyle karşı karşıya olduklarını ve arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtildi.

Gazzeli gazeteci Muhammed Abu Takiya Telegram kanalından "200'den fazla çadırın olduğu bölgede 20 ila 40'tan fazla çadır tamamen hasar gördü. Olay yerinde üç derin çukur var ve Han Yunus'taki Mevasi 2. katliamında kumların arasında kaybolan aileler var. Savaş ve önceden kuşatma nedeniyle arama kurtarma operasyonları için gerekli alet ve ekipman sıkıntısı çekiyoruz" açıklamasını yaptı.

Hamas, İsrail'in iddialarını yalanladı

Hamas'tan yapılan açıklamada, hedef alınan bölgede direnişçilerin olduğu yönündeki iddiaların düpedüz yalan olduğu ifade edildi.

İsrail'in bu tür iddialarla, işlediği çirkin katliamları meşrulaştırmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, Hamas'ın daha önce pek çok kez "sivillerin olduğu yerlerde direniş unsularının bulunmadığı ya da bu yerlerin askeri amaçlarla kullanılmadığını" açıkladığı dile getirildi.