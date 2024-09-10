İran’dan Siyonist rejimin El-Mevasi saldırısına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail’in El-Mevasi bölgesine gece yarısı düzenlediği saldırılaını kınadı.

Bu korkunç saldırının şiddetiyle çok sayıda Filistinlinin kumların altına gömüldüğüne değinen Kenani, katil İsrail rejimi, hiçbir insani ve ahlaki ilkeye bağlı kalmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Siyonist rejimin işlediği suçlarını, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olarak değerlendiren Sözcü Kenani, bu rejimin cinayetlerinin derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

Siyonist rejimi "güvenli bölge" olarak ilan ettiği Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesine gece yarısı saldırı düzenledi. Bu saldırıda 40 Filistinli şehit düştü ve 60 kişi ise yaralandı.

Gazze Sivil Savunma Birimine göre, saldırının şiddetiyle bölgede metrelerce derinlikte 3 çukur oluştuğu ve en az 20 ila 40 çadırın yandığı ve yok olduğu, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldü.